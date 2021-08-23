شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء الذى يخوضه الانتاج بدون أى دوافع بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمى فيما سيعلن تتويج الزمالك بطلا للدوري للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه حال فوزه على الانتاج .

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز للمرة الاولى فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.