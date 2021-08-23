صفقات ميلان | تقديم الصفقة السادسة في الميركاتو الصيفي 2021 «فلورينزي»

قدمت إدارة نادي ميلان صفقتها السادسة في الميركاتو الصيفي 2021 «أليساندرو فلورينزي» قبل ساعات من اللقاء الأول للفريق في الدوري الايطالي أمام سامبدوريا مساء اليوم الاثنين 23 أغسطس.

وأقنع ميلان إدارة روما باستعارة أليساندرو فلورينزي حتى يونيو 2022، علمًا بأنه كان قد عاد للتو من إعارة مميزة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستعاد فلورينزي مستواه الفني والبدني رفقة باريس سان جيرمان الموسم الماضي بعد نصف موسم للنسيان بين صفوف فالنسيا عام 2020، ما أهله للعب مع منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا التي أقيمت هذا الصيف أمام تركيا وإنجلترا.

وقال الموقع الرسمي لنادي ميلان «بعد وصول بطل العالم، أوليفييه جيرو، ينضم إلينا الفائز ببطولة يورو 2020 حديثًا، أليساندرو فلورينزي، وهو وجه جديد في خط دفاع الروسونيري، ولن يكون مقيدًا بلعب هذا الدور فقط، فهو لاعب كثير الاستخدامات».

وأضاف البيان «فلورينزي يجيد في مركز الظهير والجناح الأيمن، ويستطيع لعب دور الجناح المهاجم، ولهذا سيصبح جزءًا مهمًا جدًا في الرسم التكتيكي الخاص بالمدرب ستيفانو بيولي».

وقال فلورينزي في أول تصريح له بعد تقديمه لوسائل الإعلام «ميلان هو أكثر فريق أظهر الاهتمام بضمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأنا سعيد بتواجدي في النادي».

صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي 2021