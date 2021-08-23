شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح: الأهلي أهدى الدوري للزمالك ''على طبق من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق، والحالي لفريق لوس أنجلوس، أن النادي الأهلي أهدى لقب الدوري العام إلى غريمه التقليدي الزمالك على طبق من ذهب.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كانت لديه أفضلية كبيرة؛ نظرا إلى مبارياته المؤجلة عقب انتهاء رحلته الإفريقية وتتويجه باللقب العاشر لدوري الأبطال، ولكن الفريق فرط في العديد من النقاط مثل التعادل أمام بيراميدز والبنك الأهلي والإسماعيلي، بالإضافة إلى طلائع الجيش، ولذلك أرى أن لاعبي المارد الأحمر أهدوا لقب الدوري العام على طبق من ذهب إلى نادي الزمالك".

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق والحالي لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، أن تصرف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، ومغادرته لمعسكر القلعة البيضاء بشكل مفاجئ بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لمواجهة سيراميكا كليوباترا السابقة.

وتابع عبد الفتاح: "محمود جنش حصل على فرصته في العديد من المباريات هذا الموسم، ما بين الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا، ومن الوارد تطبيق سياسة التدوير بينه وبين زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد، ولا بد من احترام قرار الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، خاصةً أن التوقيت ليس مناسباً لارتكاب مثل هذه الأفعال، فالفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع في هذه المرحلة".

وأكد أن لقب الدوري العام هذا الموسم سيُحسم في مباريات الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، وستجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي، وفي نفس التوقيت سيحل الأهلي ضيفا على الجونة، وأتوقع حسم اللقب غدا، خاصة بعد هبوط فريق الإنتاج الحربي إلى القسم الثاني، وهو ما سيجعل لاعبيه يخوضون اللقاء بدون دوافع.

واختتم: "الزمالك يسير على خطى ثابتة منذ بداية الموسم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، ولذلك أرى أن الأبيض يستحق الحصول على لقب الدوري العام هذا الموسم".