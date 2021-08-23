شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: مفاوضات التجديد مع ''ماهر'' لم تستغرق سوى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بتجديد تعاقد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر.

وقال الخولى في تصريحات تليفزيونية: "مفاوضات التجديد مع علي ماهر لم تستغرق سوى دقائق، فقد أبدى المدير الفني سعادته بتواجده على رأس القيادة الفنية للنادي المصري، وترحيبه بتجديد تعاقده، كما أنه نجح في التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، رغم قلة الإمكانيات الفنية والمادية، لكن مجلس الإدارة يتعهد بتوفير متطلبات الجهاز الفني من اللاعبين، للظهور بشكل يليق بمكانة النادي الموسم المقبل في بطولتي الدوري العام وكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن باسم مرسي، مهاجم فريق مصر للمقاصة، أبدى رغبته في اللعب بصفوف الأخضر الموسم المقبل، قائلا: "باسم مرسي مهاجم جيد وظهر بشكل مميز هذا الموسم، سواء خلال تواجده في صفوف الإنتاج الحربي أو بعد انتقاله إلى مصر للمقاصة، بالتأكيد سيكون إضافة قوية إلى خط هجوم المصري، خاصةً بعد رحيل أحمد جمعة إلى صفوف إنبي، واقتراب رحيل النيجيري أوستن أموتو".

واختتم الخولي: سننتظر نهاية الموسم الجاري لعقد جلسة مع مسئولي نادي مصر للمقاصة بشأن انتقال باسم مرسي لصفوف المصري.