شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لسموحة فى أول لقاء بعد تأكد الهبوط للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الإثنين، فريق أسوان بقيادة أحمد بيبو، استعداداته لمواجهة سموحة في اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، والذى يقام على ملعب بتروسبورت، كأول لقاء يخوضه أبناء الجنوب بعد تأكد هبوطهم بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى.

وتأكد هبوط فريق أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، بعد تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام،حيث رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 33، والتى لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها.

وفى حال فوز أسوان فى آخر مباراتين أمام سموحة والأهلى فلن يتخطى أبناء الجنوب النقطة 33 وهو ما يعنى هبوط الفريق بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى ليكون أول الهابطين، حيث تخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين البنك الأهلى.

وكان أسوان قد خسر مباراة الجولة 32 أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 27 وذلك بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2/1 فى الجولة 31.

ويتبقى للبنك الأهلى مواجهتى الزمالك والاتحاد السكندرى عقب مباراة غزل المحلة، بينما يواجه أسوان فريق سموحة قبل أن يختتم مبارياته فى الدورى الممتاز بمواجهة قوية أمام الأهلى.

ويحتل أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.