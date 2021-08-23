شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: منتظرون قرار الزمالك في سيف الجزيرى ولدينا عروض من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن نادى الزمالك يمتلك القرار في شراء التونسى سيف الجزيرى وتفعيل بند الشراء ونمتلك عروضا للاعب من الكويت.

وقال المهندس محمد عادل، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مررنا في بداية الموسم بظروف صعبة جدا، وكانت لدينا الثقة في الجهاز الفني واللاعبين على تجاوز هذه الظروف، ونحاول حاليا إنهاء الدورى في المركز السابع أو الثامن بعد ضمان البقاء في الدورى".

وأضاف محمد عادل: "كابتن عماد النحاس مستمر معانا في المقاولون في الموسم المقبل، وواثقين فيه بعد مرور 3 سنوات في قيادة الفريق وما زال اللاعبون لديهم الرغبة في إنهاء الدورى بشكل مميز".

وتابع: "الكرة في ملعب الزمالك في موضوع التونسى سيف الجزيرى ومنتظرين لآخر الموسم وإحنا نثق في الزمالك في حسم المسألة، بعدما أرسلوا لنا بأنهم يسعون لتفعيل بند الشراء".

واستطرد: "سيف الجزيرى لديه عروض من الكويت، ولكن اللاعب حتى الآن من حق الزمالك، ونثق فيهم والقرار في أيديهم، وخاصة أنهم أرسلوا جواب بتفعيل البند".

واختتم محمد عادل تصريحاته: "نسعى لتدعيم نادى المقاولون بعدة صفقات في الموسم المقبل، وآمل أن نوفق في جلب هؤلاء اللاعبين للنادى لتحقيق موسم مميز".