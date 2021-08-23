نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن هداف الفريق محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد أبو عبلة، عن جاهزية هداف الفريق محمد شريف للمشاركة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

وكان محمد شريف قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وقبل مباراة المصري الماضية، شارك محمد شريف في جزء من المران، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم الأحد، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.

يشار إلى أن محمد شريف يتصدر حالياً جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 هدفاً، قبل جولتين من نهاية مسابقة الدوري العام، حيث نجح في معادلة الرقم الذي حققه أحمد بلال نجم الفريق الأحمر السابق في موسم 2002-2003.

وقد يشارك محمد شريف في مباراة الأهلي والجونة المقبلة، والمقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.