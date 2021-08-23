نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن هداف الفريق محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر -
أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد أبو عبلة، عن جاهزية هداف الفريق محمد شريف للمشاركة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.
وكان محمد شريف قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وقبل مباراة المصري الماضية، شارك محمد شريف في جزء من المران، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم الأحد، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.
يشار إلى أن محمد شريف يتصدر حالياً جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 هدفاً، قبل جولتين من نهاية مسابقة الدوري العام، حيث نجح في معادلة الرقم الذي حققه أحمد بلال نجم الفريق الأحمر السابق في موسم 2002-2003.
وقد يشارك محمد شريف في مباراة الأهلي والجونة المقبلة، والمقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.