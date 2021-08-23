بصاروخية رائعة.. أحمد ياسر ريان يسجل أول أهدافه في الدوري التركي بعد 5 دقائق فقط

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن أحمد ياسر ريان، مهاجم المنتخب الأولمبي ونادي ألتاي أزمير المعار له من الأهلي، من تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد خلال مشاركته الأولى بعد إتمام الانتقال رسميًا.

وشارك ريان مع فريقه الجديد في مباراة ألتاي ضد ألانيا سبور، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

وفي بداية المباراة، تواجد أحمد ياسر ريان على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا في الدقيقة 80، لينجح في تسجيل الهدف بعد 5 دقائق فقط من دخوله للملعب.

نتيجة اللقاء كانت تشير إلى تقدم ألتاي بثلاثة أهداف لواحد لحظة دخول ريان الذي سجل رابع الأهداف بعد تصويبة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يتربع ألتاي على صدارة الدوري التركي برصيد ست نقاط، أمام بيشكتاش وقاسم باشا وفاتح كاراجمرك برصيد أربع نقاط لكل فريق.