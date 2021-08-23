بعد باريس سان جيرمان.. صحيفة بريطانية تكشف عن الوجهة الجديدة لـ ليونيل ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة بريطانية عن الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء فترته مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن هناك مباحثات بين النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي الأمريكي بالشراكة حاليا، مع قائد فريق برشلونة السابق.

وقالت الصحيفة إن تلك المباحثات جرت عندما اشترى ميسي شقة في ميامي بمبلغ نحو (7 ملايين دولار)، مضيفة أن "البرغوث" أعرب عن رغبته في اللعب مستقبلاً في الدوري الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن الشريك جورجي ماس قوله: "أشعر بتفاؤل كبير في قدوم ميسي للعب معنا بعد انتهاء تجربته في سان جيرمان لأنني أعتقد أن مجيئه للدوري الأمريكي سيكمل مسيرة أفضل لاعب في جيلنا ويتناسب مع طموحاتنا كمالكين في بناء فريق من طراز عالمي".

وأضاف ماس: "أنا وديفيد نعمل بجهد كبير ولدينا طموح بجلب ميسي، أفضل لاعب في العالم على مر التاريخ".

واليوم الأحد، فاز فريق إنتر ميامي على ضيفه تورنتو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري الأمريكي "MLS"، بحضور بيكهام وابنه روميو.