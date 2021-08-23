شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: أعتذر لبيراميدز واتفاقى المالى مع الزمالك تأخر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري، إن اتفاقه المالى مع الزمالك تأخر، بعد التعاقد معه؛ بسبب انشغال إدارة القلعة البيضاء ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف كمال، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: " تواصلت مع إدارة بيراميدز بعدما قيل لى ولوكيلي أن هناك عرضا وقلت لمسؤولي الأخير أنه لو لم يتم التوصل لاتفاق مع الزمالك سأكون لاعبًا في بيراميدز، وأنا أوضحت لهم موقفي من القلعة البيضاء واحترموا ذلك".

وتابع لاعب المصرى: "مسؤولو بيراميدز كانوا يعلمون بتوقيعي لنادي الزمالك، وأنا أشكرهم على تفهمهم، وأعتذر لو أحد فهم مني أي كلمة خطأ، وأكن كل الاحترام لهم".

وفضّل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد؛ نظرا لقدرته الكبيرة على الوصول لشباك المنافسين، حيث سجل حتى الآن 13 هدفا خلال 31 مباراة خاضها مع المصرى البورسعيدى، كما صنع هدفين لزملائه.

كما يمتلك عمر كمال عبد الواحد ميزة قوية، وهى أنه سجل فى مباراتي المصرى مع الأهلى فى الدور الأول والثانى، كما سجل فى شباك بيراميدز، مما يعنى أنه لا يخشى مواجهة الكبار فى الدورى.

ونجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 43 هدفا.