شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض شكوى عمر كمال عبد الواحد بعد تغيير وجهته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت وجهة عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصرى البورسعيدى، من الانتقال لصفوف بيراميدز، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأعلن اللاعب انتقاله إلى قلعة ميت عقبة، ليصبح لاعبًا فى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول فى نادى بيراميدز، أن عمر كمال عبد الواحد كان قد وقع على عقود انتقاله للفريق السماوى منذ شهر تقريبًا، عقب انتهاء تعاقده مع فريق المصري، ورفض اللاعب التجديد للفريق البورسعيدى.

وأضاف المصدر أن اللاعب وقّع لبيراميدز لمدة 3 سنوات وبمقابل مادى أقل من المقابل الذى سيحصل عليه فى الزمالك، وهو الأمر الذى دفعه لتغيير وجهته.

وتابع المصدر المسئول فى بيراميدز، إنه من الممكن أن يتقدم بشكوى ضد اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد، إلا أن إدارة بيراميدز رفضت اتخاذ هذا الإجراء تقديرًا للعلاقة الطيبة مع نادى الزمالك، وهو ما دفع عمر كمال لتقديم اعتذار لبيراميدز بعد التصريحات التى أدلى بها عبر قناة أون تايم سبورتس قائلاً: "كنت أمتلك عرضا من بيراميدز، لكنني اخترت الزمالك؛ لأنني لا أحب أن يكون لي طموح محدود، بعدما شاركت مع المصري في الكونفدرالية".