شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفقد خدمات خالد الغندور أمام البنك الأهلي للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب خالد الغندور، لاعب وسط الاتحاد السكندري، عن مباراة زعيم الثغر أمام البنك الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ33 بالدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف.

ويغيب الغندور عن المباراة بعد تلقيه الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربي والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى، تعديل مواعد مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره البنك الأهلى فى الدورى الممتاز، وأكد النادى، فى بيان رسمى، أن مباراة الفريق أمام البنك الأهلى ستقام، فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، بدلًا من السابعة مساء.

يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه مثلها.

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليضمن المحلة البقاء رسميا في الدوري للموسم الجاري بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13 ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.