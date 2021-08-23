شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: الأهلي يُرحّب برحيل محمد الشناوي مقابل 10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن مسئولي النادي الأهلي وضع شروطا مالية كبيرة للغاية من أجل الاستغناء عن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مجدى عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن القلعة الحمراء طلبت 10 ملايين دولار للاستغناء عن الحارس الدولي الصيف الجاري.

وكشف عبد الغنى أن الأهلي وضع هذا الشرط التعجيزي حتى لا يرحل الحارس؛ بسبب حاجة الفريق لجهوده وإذا ما وافق أي ناد خليجي أو أوروبي على دفع الملايين العشرة سيكون وقتها الأهلي قد حقق مكسبا ماليا تاريخيا من وراء بيع الحارس الأفضل حالياً في مصر وأفريقيا.

وأوضح مجدى عبد الغنى أن الشناوي ارتبط اسمه الفترة الماضية بعروض كثيرة من الخليج، وتحديدا من السعودية، عبر بوابة ناديي النصر والهلال، وأخرى من إسبانيا وإيطاليا.

فيما أكد البلدوزر، رفض الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، عرضاً للاحتراف بنادي الإمارات الإماراتي الموسم المقبل، قائلا: "إن والتر بواليا تلقى عرضا من ناد إماراتي للانتقال لصفوفه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة" .

وكشف مجدى عبد الغنى أن العرض قوبل بالرفض من بواليا بسبب ضعفه بشكل واضح، فهو أقل مما يحصل عليه اللاعب في الأهلي.

ويتزامن العرض الإماراتي لضم المهاجم الكونغولي مع عروض أخرى تلقاها اللاعب الفترة الماضية، أبرزها من السعودية، وتحديدا من الحزم، وآخر من الدوري التركي.

ويستعد بواليا للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري رسميًّا؛ لعدم قناعة الجهاز الفني بقدراته وإمكانياته الفنية.