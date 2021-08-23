شكرا لقرائتكم خبر عن الشنواني: أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول.. والجمهور أعاد الهيمنة للبريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ياسر الشنواني، نجم النادي المصري السابق، بأداء الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عقب ظهوره بشكل مميز في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج.

وقال الشنواني في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح ظهر بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين لزميليه دييجو جوتا و روبرتو فيرمينيو، كما أنه ظهر بشكل جيد أمام بيرنلي في الجولة الثانية، وسجل هدفاً لكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية ''Var''، فهو يقدم مباريات رائعة مع الريدز منذ قدومه إلى الفريق من روما الإيطالي، وأتمنى أن يبقى ''مو'' في صفوف ليفربول خاصةً بعد أن أصبح معشوق الجماهير الأول هناك".

وأضاف الشنواني: عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي أعادت الهيمنة إلى البريميرليج بعد فترة جائحة كورونا.