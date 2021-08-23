شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان يفصلان علي معلول عن معادلة أفضل مواسمه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التونسى علي معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، على بُعد هدفين من معادلة أفضل مواسمه مع القلعة الحمراء في جميع المسابقات قبل مباراتين على نهاية الدورى وباقى مباريات كأس مصر التي يواجه فيها الفريق إنبى في دور الـ16.

ونجح علي معلول في المساهمة في 18 هدفا بعد تسجيل 5 أهداف وصناعة 13 هدفا خلال 25 مباراة خاضها هذا الموسم مع الأهلى في جميع المسابقات، بعدما أبعدته الإصابة عن العديد من المباريات، ليكون على بعد هدفين من معادلة أفضل مواسمه مع الأهلى عام 2018 /2019، حيث ساهم في 20 هدفا بتسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها.

وتعاقد الأهلى فى الخامس والعشرين من شهر يوليو عام 2016، مع الدولي التونسي على معلول قادمًا من النادي الرياضي الصفاقسي.

وجاءت مساهمات على معلول مع الأهلى كالتالى:

موسم 2020/ 2021، شارك في 25 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 13 هدفا آخر

موسم 2019/ 2020: شارك في 35 مباراة سجل 8 وصنع 9

موسم 2018/ 2019: شارك في 36 مباراة سجل 10 وصنع 10

موسم 2017/ 2018: شارك في 23 مباراة سجل 1 وصنع 8

2016/2017: شارك في 39 مباراة سجل 3 وصنع 9