شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: من حق سموحة الدفاع عن حقوقه فى المشاركة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، أن من حق إدارة سموحة الدفاع عن حقوق النادي في المشاركة في الكونفدرالية، قائلا: "نصحت اللاعبين بالتركيز على إنهاء الموسم في مركز جيد ليثبتوا للجميع أنهم كانوا الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل".

وأضاف المدير الفني لسموحة، في تصريحات تليفزيونية: "مصطفى فتحى كان يمتلك عددا من العروض بمقابل مادي أكبر، لكنه فضل الانتقال لسموحة بعدما تواصلت معه بشكل شخصي".

وتابع سامي: "مصطفى فتحي يمتلك "خامة" من طراز رفيع، وحاولت إعادة توظيفه ليستعيد التألق من جديد، والمساحات التي يلعب بها الآن مصطفى فتحي مع سموحة يجب أن يلعب بها عند العودة للزمالك، ويمكن أن يتم توظيفه في مركز صانع الألعاب أو المهاجم الثاني".

واختتم المدير الفني لفريق سموحة: "مصطفى فتحي ينفذ واجباته الدفاعية المطلوبة منه على أكمل وجه، وأحمد عبد القادر ومصطفى فتحي وصلا لحالة كبيرة جدا من الانسجام، كما "نضجا كرويا" خلال فترة تواجدهما بنادي سموحة، ولدينا تحد كبير في الموسم المقبل بسبب رحيل المعارين".