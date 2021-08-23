شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 / 8 / 2021 فى الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 23 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع الإسماعيلى مع طلائع الجيش على ستاد الإسماعيلية ومباراة المصرى البورسعيدى مع إنبى على ستاد الإسكندرية في إفتتاح منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى مع انبى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وإنبى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.