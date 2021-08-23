شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يجدد تعاقده مع سيراميكا لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، ليغلق الأبواب أمام رحيله كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال هيثم شعبان، فى تصريحات تليفزيونية، إنه هدفه في الموسم المقبل من الدورى يتمثل فى تقديم نتائج جيدة واحتلال مكانة مميزة في جدول ترتيب الدورى.

من ناحية أخرى، عقد هيثم شعبان، محاضرة فنية للاعبي الفريق على هامش المران الجماعي أمس، استعدادا لمواجهة دجلة في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ودارت المحاضرة حول ضرورة التحلي بالدوافع النفسية لتحقيق الفوز في آخر جولتين، محذرا اللاعبين من اللعب باستهتار، بعدما فقد الفريق أي فرصة لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي، وكذلك ضمان البقاء بالدوري هذا الموسم والابتعاد عن صراع الهبوط.

وأكد المدير الفني لسيراميكا للاعبين أهمية إنهاء الموسم بالشكل الذي يليق بالفريق، خاصة أن الطريقة التي سينهى بها سيراميكا الدورى ستكون مؤشرا لطموحات الفريق في الموسم الجديد، مع اعتبار آخر مباراتين بروفة أخيرة للحكم على اللاعبين قبل تحديد قائمة الراحلين تمهيدا لضم عناصر بديله في الميركاتو الصيفي.

ونجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.