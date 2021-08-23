شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: عقوبة الإيقاف مبالغ فيها.. والحكم "كبر دماغه" عن سباب دكة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد كشري، مدرب نادي الإنتاج الحربي، على إيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بأنها عقوبة مبالغ فيه جدا، وتعرضت للسباب طول المباراة وهذه أول مرة يتم طردى في حياتى.

وقال أحمد كشري، خلال مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "معملتش حاجة وأول مرة في حياتى يتم طردى، وكل اللى قولته أقسم بالله الكرة ضربة جزاء وتعرضت للسباب ونادى الاتحاد السكندرى لم يكن طرف".

وأضاف أحمد كشرى: "والله العظيم دكة الاتحاد طول المباراة تقوم بتوجيه السباب والملعب كله كان سامع والحكم الرابع كلم العدوى على ذلك ورد العدوى وقاله كبر دماغك".

وتابع مدرب الإنتاج: "هحضر ماتش الزمالك من المدرجات ولو مش عايزنّى أحضر الماتش خالص معنديش مشكلة".

واستطرد: "العقوبة مبالغ فيها جدا يعنى إيه 8 مباريات وأنا لم أقل أي لفظ خارج قولتله انت ظالم ومعملتش حاجة، و100 ألف جنيه ليه دا كدة قفلت بشكل مبالغ أوى، أنا برضو من المنظومة وبحاول أقدم كرة جميلة ولاعبين مينفعش يتعمل معايا كدة".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ32 من مسابقة الدورى.