شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاعبين: عمر كمال عبد الواحد أخطأ بإعلان انضمامه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، إن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، "مدرب مجتهد" وأضاف للمصري الكثير، كما أضاف له النادي، وقال: "أشكر الإدارة التي وفرت الاستقرار داخل الفريق وحسمت قرار التجديد خلال تلك الفترة".

وأضاف سيد مرعي، في تصريحات تليفزيونية: "أي ناد يتمني عبد الله السعيد، لكنه متواجد الآن في ناد كبير، ولا يوجد أي عرض رسمي لضمه من أي ناد".

وتابع وكيل اللاعبين" :عبد الله السعيد لا يفكر في الرحيل عن بيراميدز، كما أن النادي متمسك به كثيرا".

واختتم: عمر كمال أخطأ بإعلانه الانتقال إلى الزمالك في الوقت الجاري قبل نهاية الموسم، والاتحاد يسعى لضم محمد عبد السلام في الموسم الجديد، والصفقة وصلت الآن للرتوش الأخيرة بالاتفاق مع نادي الزمالك".

وكشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري، أنه فضّل الانتقال إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل عن البقاء في المصري أو الانتقال إلى بيراميدز، قائلا: "كنت ألعب في ناد كبير مثل المصري، وسوف أنتقل إلى ناد كبير آخر بحجم الزمالك، وهو تحد كبير، وأنا أعشق التحديات دائما".

وأضاف: "فضلت عرض الزمالك على عروض أخرى أكبر، لأن الأهلي والزمالك هما الأكبر في أفريقيا مع احترامي لباقي الأندية"، مؤكدا: كنت أمتلك عرضا من بيراميدز لكنني اخترت الزمالك؛ لأنني لا أحب أن يكون لي طموح محدود، بعدما شاركت مع المصري في الكونفدرالية.