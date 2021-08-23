شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو الزمالك يلتقطون صورا تذكارية مع ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التقاط الصور التذكارية مع عدد من مشجعى القلعة البيضاء من ذوى الهمم، خلال تدريب الفريق الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى.

وتواجدت مجموعة من مشجعى الزمالك من ذوى الهمم خلال تدريب اليوم، لمؤازرة الفريق الأبيض قبل مباراة الإنتاج الحربى المقبلة المقرر لها فى التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتاج الأبيض إلى الفوز فى مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمى.

وحقق الزمالك الفوز على فريق سيراميكا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، ليتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى الـ13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

فيما أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذى استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا فى مباراة سيراميكا الأخيرة، وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حازم إمام – محمود حمدى الونش - محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح – محمد عبد الشافى.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفنى – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدى.

فى نفس السياق انتظم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق مساء الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى قبل المشاركة فى تدريب اليوم.



لقاء الزمالك مع ذو الهمم



لقاء لاعبو الزمالك مع ذو الهمم