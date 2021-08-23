شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف حقيقة رحيله عن قلعة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كافين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تلقيه عروضا للرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقال جونسون، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى: "كلام غير صحيح رحيلى عن الأهلي لأنى موقّع على عقد مع النادى وأحترمه وأى شيء يثار في السوشيال ميديا من هذا القبيل غير صحيح".

وفى سياق آخر انتهت اللجنة المُشكّلة برئاسة الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي للإعداد لاحتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي، وأيضًا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي، في اجتماعها الأخير أمس، إلى التصور النهائي للاحتفالات والمواعيد المناسبة، وسوف تقوم اللجنة بعرض هذا التصور على مجلس إدارة النادي غدًا لاعتماده واختيار الموعد المناسب قبل انشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد.