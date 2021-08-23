شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وفاة والدته مساء الأحد عبر حسابه على فيس بوك.

قال أحمد حسن عبر حسابه: " انا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. انا لله وانا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها .. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من اجلها .. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة.. رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة".