شكرا لقرائتكم خبر عن بكرى سليم: ستتم تسوية مستحقات لاعبي المقاصة خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، على شكوى بعض لاعبى النادى الفيومى في اتحاد الكرة؛ بسبب عدم صرف النادى لمستحقات اللاعبين منذ 7 أشهر.

وقال بكرى سليم، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون المتقدمون بالشكوى لهم منا كل التحية والاحترام لأنهم واظبوا على المران ولم يتخلفوا عن أي مباراة وكل لاعب له مستحقات سيتم تجهيزها".

وأضاف بكرى سليم: "لا يوجد سوء نية لدى مسئولي المقاصة مع اللاعبين، ولكن نعانى من ظروف قاسية؛ لأن شركة مصر المقاصة لم تصرف على الفريق منذ شهر يناير بعدما رفضوا الصرف على فريق الكرة".

وتابع: "نمر بظروف صعبة ولا يوجد سوء نية، و68 مليون جنيه حجم المستحقات والديون على النادى، وإن شاء الله 10 أيام بالكتير ستتم تسوية كل مستحقات اللاعبين وما نعانى منه هو تراكم 8 أشهر".

واختتم: "علمت من الإدارة المالية للنادى أن المستحقات المتبقية للاعبين لا تزيد على 25% من إجمالي عقودهم، وأؤكد أن كل اللاعبين سيأخذون مستحقاتهم كاملة".

ومن جانبه قال أحمد قطب، محامى لاعبى مصر المقاصة: "نشكر اللواء بكرى سليم على رد فعله المبدئى تجاه شكوى لاعبى النادى وجاهزون للجلوس على مائدة المفاوضات وحل الموضوع بشكل ودى".

وكان محامى لاعبى المقاصة، تقدم بشكوى في اتحاد الكرة في النادى الفيومى؛ بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين منذ 7 أشهر.