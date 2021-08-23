شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لاعبونا رجالة حققوا 10 فوز فى 11 مباراة ومكافآت خاصة آخر 5 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد الاتربي نائب رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك، عن حظوظ الفريق الأبيض في الفوز بلقب الدورى وحسم البطولة من مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقال الأتربى، "لاعبو الزمالك "رجالة" وحققوا الفوز في 10 مباريات خلال آخر 11 مباراة".

وتابع نائب رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك في تصريحات تليفزيونية": لاعبو الزمالك كانوا تحت "ضغط عصبي" بسبب ملاحقة المنافس علي صدارة الدوري، لكن نحمد الله أن الفارق أصبح 4 نقاط، واللاعبون الآن في قمة تركيزهم لحسم اللقب رسميا يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف محمد الاتربي: "رصدنا مكافآت خاصة للاعبي الزمالك خلال آخر 5 مباريات في الدوري، وتأكد هبوط الإنتاج يصعب علينا مباراة الثلاثاء المقبل، وسيراميكا قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك لانهم يلعبون دون ضغوط".

وواصل نائب رئيس اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك: "جنش حارس مميز وكان له دور كبير في نجاحات الزمالك، لكنه أخطأ ولذلك تم عقابه، وللجهاز الفني كامل الحرية في قراراته".

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون المعسكر استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذي استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.