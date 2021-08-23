وفاة والدة أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، صباح اليوم الإثنين، وفاة والدته.

وكتب حسن عبر حسابه على موقع "انستجرام" : " إن العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. انا لله وانا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها ".

وأضاف:" رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من اجلها .. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة".

وأتم لاعب منتخب مصر السابق:" رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة".