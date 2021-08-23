وكيله: الأمريكي جوس تومسون وقع عقود انتقاله إلى سلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محرر الخليج 365:

أكد تشارليز ميسور وكيل أعمال لاعب كرة السلة الأمريكي ميشيل جوفان تومسون، تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب، في اطار تدعيمات فريق السلة للموسم الرياضي الجديد.

ويملك اللاعب مسيرة حافلة، حيث لعب لفريق نورث ويسترن الأمريكي من موسم ٢٠٠٧ حتي موسم ٢٠١١، ثم رحل إلى الدوري الألماني عام 2012.

وفي موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ خاص اللاعب تومسون تجربة مع فريق أسفيل الفرنسي، ليستمر بعدها في الدوري الفرنسي مع العديد من الأندية حتى عام 2016.

ومع بداية موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ تعاقد اللاعب الأمريكي مع نادي بشكتاش التركي، ثم رحل في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى فريق بلدية اسطنبول قبل أن يعود في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة لومان.

وكانت أخر تجارب اللاعب تومسون مع فريق استانا في الدوري الكازاخستاني.