عمر كمال يوضح تصريحاته بشأن رفض عرض بيراميدز للانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق المصري البورسعيدي، حالة وحيدة تمنع انتقاله إلى الزمالك وتجعله لاعباً في نادي بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وكان هداف المصري صرح في وقت سابق، أنه رفض عرضًا من جانب إدارة بيراميدز من أجل الانتقال لصفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "لدي تعاقد مع الزمالك وكان من المفترض أن أتقاضى مبلغ مبدئي مقابل انتقالي ولكن الأمر تم تأجيله بسبب انشغال الفريق ببطولة الدوري".

وأضاف: "أريد توضيح تصريحاتي بأن عرض بيراميدز كان أكبر واحترم مجلس إدارتهم، وهو نادي كبير وقلت لهم إذا لم يتم تفعيل بند تعاقدي مع الزمالك، سأكون لاعباً لبيراميدز".

واختتم عمر كمال: "الحديث مع بيراميدز كان شفهي وتعاملوا معي باحترافية كبيرة، ولكنهم كانوا يعلمون أن أمر انتقالي للزمالك انتهى".

انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف الزمالك سيكون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المصري البورسعيدي في الموسم الحالي.

ويعتبر عمر كمال عبد الواحد هداف المصري في الموسم الحالي (2020 - 2021) بعدما سجل 13 هدفًا كان آخرهم في شباك الأهلي في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (4-2) ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة دوري we المصري.