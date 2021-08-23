ريال مدريد يفلت من السقوط أمام ليفانتي بتعادل مثير في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة ليفانتي وريال مدريد، بثلاثة أهداف لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل أهداف ريال مدريد جاريث بيل، وفينيسيوس جونيور هدفين في الدقائق 5 و73 و84 من عمر اللقاء.

بينما أحرز كل من روجر مارتي، خوسيه كامبانيا وروبر بيير في الدقائق 46، 56 و78 من زمن اللقاء.

وأكمل ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87 بعد طرد الحارس أيتور فيرنانديز الذي لمس الكرة بيده متعمداً خارج حدود منطقة جزاء ليفانتي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد ليفانتي نقطتين في المركز الثامن.

تفاصيل المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة هجومية كبيرة، وترجم سيطرته في الدقائق الأولى من اللقاء، بعدما تمكن جاريث بيل من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، بعدما حول تمريرة رائع من كريم بنزيما، بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك أيتور حارس ليفانتي.

وأهدر جاريث بيل فرصة إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، بعدما حول الكرة العرضية التي أرسلها فالفيردي بتسديدة غير دقيقة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ليفانتي.

وكاد أن يسجل ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد أول أهدافه مع الفريق الملكي، بعد أن سدد تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، ولكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى حارس ليفانتي.

وواصل جاريث بيل محاولاته لإحراز هدف تعزيز التقدم، بعدما سدد تسديدة قوية في الدقيقة 38 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بالقرب من القائم الأيمن لمرمى ليفانتي.

دخل نادي ليفانتي في أجواء الشوط الثاني من المباراة سريعاً، ووسط عدم تفاهم بين مدافعي ريال مدريد، استطاع روجر مارتي مهاجم ليفانتي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 46 من عمر المباراة، بعد أن وصلت له تمريرة بينية، ليسدد كرة أرضية حاول كورتوا التصدي لها ولكن الكرة اصطدمت في حارس الريال وأكملت طريقها نحو الشباك.

وواصل مدافعو ريال مدريد أخطائهم، بعدما تمكن نادي ليفانتي من إحراز الهدف الثاني عن طريق خوسيه كامبانيا الذي حول كرة عرضية وصلت له داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة مباشرة لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

واستطاع ريال مدريد في العودة مرة أخرى للمباراة بهدف في الدقيقة 73، بعدما أرسل كاسيميرو تمريرة بينية أكثر من رائعة وصلت لزميله فينيسيوس جونيور الذي نجح في اختراق منطقة الجزاء منفردا بالمرمى ثم سدد الكرة بشكل متقن داخل الشباك.

وأعاد ليفانتي تقدمه مرة أخرى في الدقيقة 78 بعدما اخطأ ديفيد ألابا بشكل فادح في استلام الكرة وأدى إلى وصول الكرة لأقدام روبير بير المتمركز دون أي رقابة في مواجهة المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وأشعل ريال مدريد المباراة مجددا بهدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد على الجبهة اليسرى أنهاها كريم بنزيما بتمريرة بينية بإتجاه فينيسيوس جونيور الذي استقبل الكرة بتسديدة يمينية أكثر من رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.

واشتعلت أجواء المباراة مرة أخرى في الدقيقة 87 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لحارس مرمى ليفانتي، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء متعمداً.

ونظرا لإنتهاء عدد التبديلات المسموح بيه لصالح فريق ليفانتي سيقوم روبن فيزو بأداء دور حارس المرمى خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.