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سموحة: سنصعد شكوى "المشاركة في الكونفدرالية" لمحكمة كاس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه بصدد تصعيد الشكوى التي طالب خلالها بمشاركة فريقه في كأس الكونفدرالية الأفريقية، للمحكمة الدولية.

وأشار عامر في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه خاطب اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية كون فريقه يتواجد في مركز مؤهل لها، إلا أنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

وقال عامر: "أرسلت شكوى لاتحاد الكرة بشأن ضرورة مشاركة سموحة في كأس الكونفدرالية لكن لم أتلق ردًا، وبالتالي سأقوم بتصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية".

واختتم: "اتحاد الكرة لم يرد على أي خطاب أرسلته له من قبل وبالتالي لا انتظر ردهم على خطابي الأخير، وسأقوم بتصعيد الأمر دفاعًا عن حقوق النادي الذي أقوم بإدارته".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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