كشري: الجهاز الفني للاتحاد سب الحكم بـ"الأم".. وقلت له أنت ظالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي، أنه لم يوجه أي إتهامات أو سباب إلى الحكم أحمد العدوي الذي أدار لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وأشار كشري في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الجهاز الفني للاتحاد وجه السباب إلى الحكم طوال أحداث اللقاء، دون أن يتم إتخاذ أي قرر إداري تجاههم.

وقال كشري: "الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري كان يسب الحكم أحمد العدوي طوال المباراة، وبدون ذكر اسماء، لكنهم قاموا بسبه بالأم أكثر من مرة".

وأكمل: "أقسم بالله لم أقل للحكم أنت مرتشي أو أي شيء من هذا القبيل، كل ما قلته له أثناء المباراة هو أن قراراته ظالمة، وبعد المباراة قلت له أنت ظالم".

وأضاف: "طول زمن اللقاء كان الجهاز الفني للاتحاد يوجه السب والشتم بألفاظ خارجة على مسمع من الجميع، والحكم الرابع ومراقب اللقاء بجانبهم ولم يتم إتخاذ أي قرار تجاههم".

وأردف: "الحكم قام بطردي لأن الطفل الذي يجمع الكرات خلف المرمى يتأخر في إحضارها، وقلت له أنني لست مسؤولًا عن هذا الأمر".

وأوضح: "تعرضت للطرد لهذا السبب في الوقت الذي كان يتعرض للسب والشتم من مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري طوال اللقاء، فهل هذا يُعقل؟".

واختتم: "لدينا الكثير من الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف قبل مباراة الزمالك، وبالتالي قد نضطر للدفع بعدد من الناشئين خلالها".