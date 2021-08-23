شاهد فيديو اهداف مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الايطالي..فيرتو يقود الذئاب للفوز على الفيولا

شاهد فيديو اهداف مباراة روما وفيورنتينا في الجولة الأولى من الدوري الايطالي، ضمن إحدي مباريات اليوم الاحد 22-8-2021، والتي أستضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية روما.

أحرز جوردان فيرتو هدفين ليقود روما للفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في بداية مظفرة للمدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” لمشواره مع الفريق القادم من العاصمة في مواجهة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وطُرد بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على تامي إبراهام الوافد الجديد لروما في الدقيقة 17 في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيطاليانو.

واستغل روما التفوق العددي بالاستاد الأولمبي في العاصمة عندما افتتح هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 26 بفضل تمريرة سحرية من الوافد الجديد لفريق الذئاب الانجليزي “تامي أبراهام”.

وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام بعد ابتعاده لفترة طويلة للإصابة لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة مباشرة.

وأدرك نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب بعد ان استلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية داخل الشباك.

وزاد روما إيقاعه ومن هجمة مرتدة مرر مخيتاريان كرة إلى فيرتو ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 64، قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.

شاهد فيديو اهداف مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الايطالي