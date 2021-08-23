نتيجة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني «الملكي يفلت بتغييرات أنشيلوتي»

تعرف على احداث ونتيجة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 22 اغسطس في الجولة الثانية من لا ليجا.

أفلت ريال مدريد من خسارة فادحة أمام مضيفه ليفانتي، وتعادل معه بنتيجة 3/3، رغم اكمال فريق الضفادع لآخر 9 دقائق بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس آيتور فيرنانديز بسبب لمس الكرة باليد من خارج صندوق العمليات في هجمة مرتدة للمهاجم الدولي البرازيلي فينسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد السباق بالتسجيل، واستطاع إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد، إلا أن كل شيء تغير مطلع الشوط الثاني بتسجيل ليفانتي لـ 3 أهداف، وإهدار العديد من الفرص السهلة، من بينهم تسديدة ارتدت من القائم الأيسر والنتيجة تقدمه 2/3!.

وبدأت لعبة الهدف الأول لريال مدريد من النمساوي دافيد ألابا الذي مرر كرة طولية على الرواق الأيسر تسلمها كريم بنزيمة ثم اقتحم منطقة الجزاء قبل تمهيد تمريرة أرضية جميلة قابلها جاريث بيل بتسديدة مباشرة في المرمى عند الدقيقة الخامسة.

وحافظ النادي الملكي على تقدمه بهذا الهدف حتى الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني، والتي شهدت تعديل ليفانتي للنتيجة 1/1 بواسطة المهاجم الاسباني «روجر مارتي».

وسُجل هدف روجر مارتي في الثانية الـ 28 من بداية الشوط الثاني عقب انفراده بالحارس تيبو كورتوا بفضل تمريرة بينية تلقاها في العمق الدفاعي من موراليس، سددها بقوة لترتطم في يد كورتوا وتعبر خط المرمى قبل أن يلحق بها المدافع.

ولم يمر سوى 10 دقائق، وأضاف ليفانتي الهدف الثاني في الدقيقة 57 بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء للاعب خوسيه كامبانيا.

وفضل كامبانيا استقبال تمريرة عرضية أرسلها دي فروتوس من الرواق الأيمن بلمسة واحدة بوجه القدم، لتعانق تصويبته المقص الأيمن لتيبو كورتوا الذي طار عليها دون جدوى.

تغييرات أنشيلوتي تصنع الفارق

قرر المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة لتحسين مردود خط الوسط والهجوم الذي تراجع من الناحية البدنية كثيرًا في بداية الشوط الثاني.

وقام أنشيلوتي بسحب كل من إيسكو وإيدين هازارد وجاريث بيل في الدقيقة 59، وأشرك بدلاً منهم ماركو أسينسيو وفينسيوس جونيور ورودريجو.

وفي الدقيقة 65 عَوض داني كارباخال الظهير الأيمن غير الاختصاصي لوكاس فاسكيز.

وتمكن ريال مدريد من إدراك هدف التعادل 2/2 في الدقيقة 73 عن طريق البرازيلي فينسيوس جونيور الذي انفرد بالحارس من منتصف الملعب بعد تسلمه تمريرة بينية عبقرية من مواطنه كاسيميرو في هجمة مرتدة من تمريرتين بين كارباخال وكاسيميرو.

لكن المدير الفني لليفانتي «باكو لوبيز» أبى أن يقف مكتوف الأيدي، وتحرك بإجراء تغييرين رائعين في الدقيقة 78 بإشراك كانتيرو وباردهي بدلاً من موراليس وكامبانيا.

واستطاع ليفانتي تسجيل الهدف الثاني بواسطة روبير بير في الدقيقة 79 بمتابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وبعد 4 دقائق فقط من تسجيل ليفانتي للهدف الثالث، تعاطف القائم الأيمن لتيبو كورتوا مع ريال مدريد، وأبعد تصويبة للاعب البديل أليخاندرو كانتيرو في الدقيقة 83، ليتنفس عشاق النادي الملكي الصعداء.

ورد الريال بفرصة مزدوجة في الدقيقة 84، عندما حول المهاجم الصربي البديل «لوكا يوفيتش» عرضية رائعة من رودريجو برأسية نموذجية أبدع الحارس إيتور فيرنانديز في التصدي لها، لترتد الكرة إلى كارباخال الذي سدد بلمسة واحدة، لكن المدافع داني كارديناس أبعدها في اللحظة الأخيرة إلى ركنية بتصد عالمي!.

ولم يتأخر هدف تعادل ريال مدريد كثيرًا بعد الفرصة المزدوجة الضائعة من يوفيتش وكاربخال، فقد نجح فينسيوس جونيور في إدراك هدف التعديل 3/3 عند الدقيقة 85 بتسديدة ذكية للغاية من داخل منطقة الجزاء، بعد سلسلة من التمريرات السريعة بين بنزيمة ودافيد ألابا خارج منطقة الجزاء.

وتلقى ليفانتي صفعة قوية في الدقيقة 87 حين قرر الحكم كوادرا إشهار البطاقة الحمراء المباشرة للحارس آيتور فيرنانديز بعد أن منع فينسيوس جونيور من تسجيل هدف بلمس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

مع ذلك لم يستفد ريال مدريد من النقص العددي في ليفانتي دون أي تهديد يذكر للمرمى الذي حرسه أحد لاعبي الفريق بسبب انتهاء التغييرات الخمس في الدقيقة 86، أي قبل الطرد بدقيقة واحدة.