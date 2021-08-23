مشاهدة مباراة الوداد ويوسفية برشيد في بث مباشر ببطولة دوري أحمد النتيفي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوداد ويوسفية برشيد، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الاحد 22 أغسطس 2021، في مدينة بركان، ضمن بطولة دوري أحمد النتيفي الودية.

تنطلق مباراة الوداد ويوسفية برشيد في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية على الملعب البلدي بمدينة بركان شرق المغرب.

وتشهد بطولة دوري أحمد النتيفي التحضيرية للموسم الكروي الجديد مشاركة أربعة أندية وطنية، ويتعلق الأمر بكل من الوداد الرياضي ونهضة بركان والراسينج البيضاوي ويوسفية برشيد.

وستجرى النسخة الـ 33 من بطولة دوري النتيفي الذي دأب فريق الراسينج البيضاوي على تنظيمها قبل بداية الدوري المغربي كل موسم، وهذا العام تقام في مدينة بركان.

وتولى تدريب الوداد “وليد الركراكي” خلال شهر أغسطس خلفًا للمدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي فشل في قيادة الواك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباريات بطولة دوري أحمد النتيفي على قناة الرياضية المغربية.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الوداد ويوسفية برشيد اليوم على كورة لايف