ليفربول يسمح بمغادرة شاكيري إلى ليون بأقل من عشرة ملايين إسترليني

سمحت إدارة ليفربول للجناح الدولي السويسري «شيردان شاكيري» بمغادرة ملعب آنفيلد روود قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي واتمام انضمامه لصفوف أولمبيك ليون الفرنسي بأقل من عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC في تقريرها مساء اليوم الأحد إن شاكيري سينتقل إلى ليون نظير 9.5 مليون جنيه إسترليني، ليُسدل الستار على مسيرة متواضعة مع الريدز امتدت لثلاث سنوات قضى معظمهم على دكة البدلاء لساديو ماني ومحمد صلاح.

وبحسب الصحف البريطانية الصادرة هذا الأسبوع، انتهت مسيرة شيردان شاكيري مع ليفربول بعد ضغط كبير من جانب أولمبيك ليون الذي يكثف بحثه عن جناح جديد يستطيع خلافة الدولي الهولندي ممفيس ديباي المنضم لصفوف برشلونة بالمجان في افتتاح الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يتواجد شاكيري في تشكيلة ليفربول خلال أول مباراتين للفريق بمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، وسط تفضيل المدرب يورجن كلوب للبدء بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا، مع منح روبرتو فيرمينو الفرصة في الشوط الثاني.

وأكد المدير الفني لنادي أولمبيك ليون «بيتر بوش» صحة التقارير المنتشرة حول قرب انضمام شاكيري لصفوف فريقه، عندما سئل عن الانتقالات المحتملة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال بيتر بوش في حديث خص به RMC سبورت الفرنسية «شاكيري؟ إذا استطعنا جلب لاعب جيد، سنفعل ذلك، لكن لا يمكنني قول أي شيء».

جناح بايرن ميونخ وانتر ميلان الأسبق، كلف انضمامه لصفوف ليفربول من ستوك سيتي في عام 2018 مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني.

وكان يتبقى عقد عقد شيردان شاكيري مع ليفربول عامين فقط (يونيو 2023)، لكنه لا يود الاستمرار على الدكة كما حدث خلال الموسمين الماضيين، فقد شارك في 14 مباراة كبديل، و7 مباريات كأساسي، وهو عدد قليل للغاية من المباريات للاعب في سنه لم يتجاوز بعد ال29 عامًا.