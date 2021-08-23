شاهد فيديو اهداف مباراة السودان والنيجر الودية، ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022، في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

تلقى منتخب السودان خسارة مفاجئة أمام النيجر، بنتيجة (2-1)، في مباراة ودية، أقيمت على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن معسكر صقور الجديان في الإمارات، استعدادًا لمواجهتي المغرب وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسيبدأ منتخب السودان رحلته في تصفيات كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب المغرب في الرباط يوم 2 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف منتخب غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام في الجولة الثانية، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخب غينيا.

وأدارة مباراة السودان والنيجر اليوم، الحكم الاماراتي “يحيى الملا”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ودخل منتخب السودان اللقاء بالتشكيلة التالية: منجد حمد النيل – عمر المصري – محمد إبراهيم وضاح – السمؤال ميرغني – وليد حسن – أبو عاقلة عبد الله – محمد الرشيد – ضياء الدين محجوب – شرف الدين شيبوب – وليد الشعلة – معاذ القوز.

وتقدم منتخب النيجر بالهدف الأول في الدقيقة (15)، بعد انطلاقة سريعة من الظهير الأيمن الذي اقتحم منطقة الجزاء ومرر كرة خارجة إلى زاكاري لامبد ليطلق تصويبة بيمناه قوية استقرت في الشباك السودانية.

وأحرز أمادو موتاري الهدف الثاني لمنتخب النيجر في الدقيقة (61)، من زمن الشوط الثاني، حينما تلقى تمريرة حريرية في ظهر دفاعات المنتخب السوداني أنطلق بها وراوغ حارس المرمى قبل أن يضعها في الشباك.

وسجل معاذ عبدالرحيم الهدف الوحيد لمنتخب السودان في الدقيقة (63)، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء استقرت في سقف شباك حارس منتخب النيجر.

شاهد فيديو اهداف مباراة السودان والنيجر ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022