الامارات | الرجاء المغربي يظفر بـ «كأس محمد السادس» و6 ملايين دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يظفر بـ «كأس محمد السادس» و6 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي مجنون بكل ما للكلمة من معنى، في بطولة الأندية العربية لكرة القدم على كأس ملك المغرب محمد السادس، حسمه الرجاء المغربي على حساب اتحاد جدة السعودي 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل مثير 4-4، أول من أمس، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، من دون حضور جماهيري بسبب جائحة «كورونا».

وهذه المرة الثانية التي يتوج بها «النسر الأخضر» باللقب بعد 2006، فيما بقي في سجل «العميد» لقب وحيد عام 2005، ويعد الترجي التونسي أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بثلاثة ألقاب، بالتساوي مع الرشيد العراقي (الكرخ).

واستغرقت النسخة النسخة الـ29 من البطولة أكثر من سنتين، إذ انطلقت في أدوارها التمهيدية في 18 أغسطس 2019 بمشاركة 40 نادياً، إلا أنها تعرضت للعديد من التأجيلات بسبب جائحة «كورونا»، إلا أن الاتحاد العربي، وهو الجهة المنظمة، لم يلغِ أهم بطولاته ذات مجموع الجوائز الضخمة، حيث سيحصل الرجاء على ستة ملايين دولار، و2.5 مليون للاتحاد.

سجل أهداف الرجاء إلياس الحداد (5) ومحمود بنحليب (13) وزكريا الوردي (37) وسفيان رحيمي (49)، وللاتحاد: البرازيلي برونو هنريكي (4) ومواطنه رومارينيو (28 من ركلة جزاء و53 و64 من ركلة جزاء أيضاً). وكان النادي المغربي يسعى إلى الظفر بالجائزة المالية الضخمة للتخلص من العديد من المشكلات التي تواجهه على صعيدَي مستحقات لاعبيه، فضلاً عن الكثير من الديون التي كانت تحاصر استعداداته للموسم الجديد، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل. وهذا اللقب الثاني للرجاء هذا الموسم، بعدما توّج، الشهر الماضي، بطلاً لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» على حساب بيراميدز المصري.

في المقابل فإن النادي السعودي واصل تقديم نتائجه المتأرجحة مع انطلاق الموسم الجديد.

• اللقب هو الثاني لـ«النسر الأخضر» بعد 2006، فيما بقي في سجل الاتحاد لقب وحيد عام 2005.

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