الامارات | عودة ليما وخلفان وعلي سالمين إلى تشكيلة المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ليما وخلفان وعلي سالمين إلى تشكيلة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، القائمة الجديدة للمنتخب وتضم 31 لاعباً، استعداداً للمعسكر المرتقب ضمن تحضيراته لمباراتيه أمام لبنان وسورية، في الثاني والسابع من الشهر المقبل في تصفيات الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022، إذ يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق.

وشهدت القائمة الجديدة عودة اللاعبين فابيو دي ليما وعلي سالمين وخلفان مبارك مجدداً، بعدما تم استبعادهم من القائمة السابقة التي شاركت في المعسكر الخاري الأخير في صربيا بداعي الإصابة، ولم تشهد القائمة الجديدة تغييرات كبيرة باستثناء عودة لاعب العين أحمد برمان، بعدما غاب في الفترة الماضية، وكذلك ضم اللاعب سعيد أحمد.

ويخوض الأبيض معسكراً إعدادياً اعتباراً من 26 الجاري حتى موعد مباراته أمام لبنان في بداية مشواره في هذه التصفيات، علماً أن الأبيض كان قد خاض معسكراً خارجياً في صربيا خلال الفترة من السابع حتى 13 الجاري، دون أن يؤدي خلاله أي مباراة ودية.

وضمت القائمة الموسعة، كلاً من: علي خصيف وفهد الضنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الأحبابي، وسعيد أحمد وكايو كانيدو وأحمد برمان وخليفة الحمادي وعبدالله رمضان، وخلفان مبارك وعلي مبخوت وزايد العامري ومحمد العطاس، وسبيستيان تيغالي ومحمد برغش ومحمود خميس وخليل الحمادي وعبدالله أحمد، وطحنون الزعابي وعلي سالمين وفابيو دي ليما، وعلي صالح وحسن المحرمي ووليد عباس وماجد حسن، وعبدالله النقبي ومحمد جمعة، ويحيى الغساني وشاهين عبدالرحمن، والحسن صالح.

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