الامارات | ديباي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام أتلتيك بلباو

شكرا لقرائتكم خبر عن ديباي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام أتلتيك بلباو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ الجناح الهولندي، ممفيس ديباي، المنتقل في صفقة حرة من ليون الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية، فريقه برشلونة من الخسارة، بتسجيله هدف التعادل 1-1 في مرمى أتلتيك بلباو، قبل نهاية المباراة بربع ساعة، في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم، أول من أمس.

على ملعب سان ماميس في بلاد الباسك، قرر مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان اللعب بالتشكيلة ذاتها، التي خاضت المباراة الافتتاحية ضد ريال سوسييداد (4-2).

ضغط الفريق الباسكي بقوة في مطلع المباراة على نظيره الكاتالوني، لكن الفرصة الحقيقة الأولى كانت لبرشلونة، عندما توغل جناحه الهولندي ممفيس ديباي على الجهة اليمنى، ومرّر كرة عرضية ماكرة داخل المنطقة، فشل المهاجم الدنماركي مارتن براثوايت في متابعتها داخل الشباك والمرمى مشرع أمامه (7).

ثم جاء دور أتلتيك بلباو لتهديد مرمى برشلونة، عندما سدد أوهيان سانسيت كرة قوية ارتطمت بالعارضة (11).

وانبرى ديباي لركلة حرة مباشرة لكن حارس بلباو، خولن اغيريسابالا، تصدى لها بسهولة (24).

وأصيب قطب دفاع برشلونة المخضرم، جيرار بيكيه، في ربلة الساق ولم يكمل المباراة، فدخل بدلاً منه رونالدو أروخو بعد مرور نصف ساعة.

وفي مطلع الشوط الثاني أثمر ضغط أصحاب الأرض عن هدف أول، بوساطة كرة رأسية قوية سددها اينيغو مارتينيس في شباك الحارس نيتو، مستغلا ركلة ركينة رفعها ايكر مونايين.

ورمى برشلونة بكل ثقله لإدراك التعادل، وزج كومان بسيرجي روبرتو والنمساوي يوسف ديمير، بدلاً من براثوايت وبدري.

ونجح الفريق الكاتالوني في إدراك التعادل عندما انتزع بوسكيتس كرة في منتصف الملعب، ومررها باتجاه ديباي الذي سيطر عليها قبل أن يطلقها على الطاير في شباك بلباو، مفتتحاً رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد في الدوري المحلي (75).

وفي الثواني الاخيرة، طرد الحكم مدافع برشلونة، إريك غارسيا، لمخاشنته نيكو وليامس على مشارف المنطقة، واحتسب ركلة حرة مباشر لم تسفر عن شيء.

وكان الفريقان يلتقيان للمرة الرابعة هذا العام، بعد لقائهما ذهابا وإيابا في الدوري المحلي وفي نهائي كأس إسبانيا.

تعادلان لفالنسيا وفياريالو

انتزع فالنسيا تعادلاً صعباً من مضيفه غرناطة 1-1، عندما سجل له كارلوس سولر ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ليخرج بنقطة واحدة، السبت، في افتتاح المرحلة الثانية.

وكان غرناطة تقدم بوساطة لويس سواريس بعد مرور 16 دقيقة.

وللمرة الثانية هذا الموسم، سقط فياريال بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في فخ التعادل السلبي مع مضيفه إسبانيول. وكان فياريال، الذي يشرف عليه مدرب باريس سان جرمان الفرنسي وارسنال الإنجليزي سابقاً، اوناي ايمري، سقط في مباراته الافتتاحية هذا الموسم في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد غرناطة.

وتغلب ريال مايوركا على مضيفه الافيس بهدف وحيد، مستغلاً النقص العددي في صفوف منافسه الذي طرد له روبن دوارتي بعد مرور 66 دقيقة.

وسجل هدف المباراة الوحيد فير نينيو في الدقيقة 80.

4 نقاط رصيد برشلونة في الدوري الإسباني، بعد الفوز على ريال سوسييداد والتعادل أمام أتليتك بلباو.

الفريقان التقيا للمرة الرابعة هذا العام بعد لقائهما ذهابا وايابا في الدوري المحلي وفي نهائي كأس إسبانيا.

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