الامارات | عجمان «يجس نبض» شباب الأهلي لمشاركة لينادرو في مباراة الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان «يجس نبض» شباب الأهلي لمشاركة لينادرو في مباراة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير فريق الكرة في عجمان، محمد حسين، عن محاولات تقوم بها إدارة ناديه للحصول على موافقة شباب الأهلي، بشأن مشاركة لاعبه المعار إلى البرتقالي، البرازيلي لينادرو، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء الأربعاء لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وينصّ أحد بنود عقد شباب الأهلي مع عجمان بشأن إعارة لينادرو للأخير على عدم أحقية اللاعب بالمشاركة في أي مباراة رسمية تجمع الفريقين في البطولات المحلية.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «رئيس مجلس الإدارة، خليفة الجرمن، يُجري بعض المحاولات مع مسؤولي شباب الأهلي لإقناعهم بمشاركة اللاعب وأياً كان قرارهم فنحن نحترمه، والمدرب الصربي غوران قد وضع كل الاحتمالات أمامه بشأن مشاركة اللاعب في المباراة أو عدم مشاركته».

وتألق لينادرو بشكل بارز خلال مباراة عجمان ضد النصر، واستطاع أن يصنع الأهداف الثلاثة التي فاز بها فريقه.

وأضاف: «تركيزنا الأكبر منصباً حول الخروج بنتيجة إيجابية ضد شباب الأهلي، لتعزيز المكتسبات التي خرجنا بها من مباراة النصر، نريد أن نُثبت للجميع أن عجمان ماضٍ نحو موسم مميز يجعله يتبوأ مكاناً في منطقة جيدة بوسط المسابقة، مع التقدير بالطبع لقيمة شباب الأهلي وكونه أحد الفرق المُرشحة للمنافسة على اللقب».

وحول أسباب الظهور القوي للبرتقالي في مباراة النصر، وهل كانوا داخل النادي يتوقعون أن يُقدم الفريق هذا المردود، قال محمد حسين: «من حيث الأداء كنا نتوقع أن يقدم الفريق مستوى جيداً في تلك المباراة عطفاً على التحضيرات التي قام بها عجمان قبل انطلاق الموسم، لكن على مستوى النتيجة لا يمكن لأحد أن يتوقع نتيجة مباراة على الإطلاق، فمن الممكن جداً أن تلعب بصورة جيدة وتخسر النتيجة».

وأشار: «الفضل الأول في ظهور عجمان بتلك الصورة يرجع لبرنامج الإعداد للموسم الجديد وإقامته على ثلاث مراحل، هذا ساعد كثيراً على حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد مع القدامى وبينهما وبين المدرب الصربي غوران، فقد كان نسق أداء الفريق خلال مراحل الإعداد في تصاعد واضح، وهذا أعطانا مؤشراً على تطور مستوى الفريق تحت قيادة غوران».

وتابع: «أمر آخر خدم عجمان وهو التعاقد مع لاعبين أجانب سبق لهم خوض تجربة في الدوري الإماراتي باستثناء الكولومبي مينا، والذي كان لسرعة التعاقد معه في وقت مبكر ومشاركته في معسكر صربيا آثار إيجابية في التأقلم مع الفريق، ونتوقع له أن يكون أحد المهاجمين المميزين في الدوري هذا الموسم».

وحول موعد ظهور لاعب خط الوسط محمد هلال في مباريات عجمان بالدوري

قال محمد حسين: «كما تعرفون محمد هلال انضم لصفوف عجمان قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري، وهو حالياً يخضع لبرنامج إعداد لضمان ظهوره القوي في المباريات الرسمية، وخلال فترة التوقف سنلعب أكثر من مباراة ودية لتجهيز (هلال)، ومجموعة أخرى من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراتي النصر وشباب الأهلي».

وكان عجمان تعاقد مع محمد هلال، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، قادماً من العين.

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