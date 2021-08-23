الامارات | «فيفا» و«فيفبرو» يعملان على إجلاء لاعبي كرة القدم الأفغان

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» و«فيفبرو» يعملان على إجلاء لاعبي كرة القدم الأفغان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السنغالية فاطمة سامورا، أن الاتحاد الدولي للعبة، والنقابة الدولية للاعبين المحترفين «فيفبرو»، سيتعاونان للمساعدة في عملية إجلاء لاعبي كرة القدم الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم، عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وأوضحت الأمينة العامة في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «نحن نعمل مع (فيفبرو)»، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تقييم «عدد اللاعبين واللاعبات المعنيين» في عملية الإجلاء.

وأضافت سمورا: «لقد فعلنا ذلك في الماضي، ويجب أن نكون قادرين على تكرار الأمر ذاته»، في إشارة إلى إجلاء لاعبي كرة القدم من أفغانستان في مرحلة سابقة.

من ناحيتها، أوضحت النقابة الدولية للاعبين المحترفين «فيفبرو»، في تغريدة الجمعة، أنها «على اتصال بالحكومات لوضع خطة إجلاء للرياضيين المعرضين للخطر»، تهدف إلى «إيجاد أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أماكن آمنة».

وكانت النقابة تلقت بحزن شديد خبر وفاة اللاعب الدولي الأفغاني في فريق الشباب، زكي أنواري، في مطار كابول، بعدما كان ضحية سقوط قاتل أثناء محاولته التشبث بطائرة أميركية للفرار من بلاده، بعدما استعادت «طالبان» السيطرة عليها.

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