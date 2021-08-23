الامارات | بايرن ميونيخ ليس مضطراً إلى التفاوض على تجديد عقد ليفاندوفسكي حالياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ ليس مضطراً إلى التفاوض على تجديد عقد ليفاندوفسكي حالياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، هربرت هاينر، أنه ليس هناك حاجة للتفاوض الآن على تجديد عقد نجم هجوم الفريق، البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال هاينر لتلفزيون صحيفة «بيلد» أمس: «لسنا مضطرين إلى التفاوض اليوم على العقد، فعقده لايزال مستمراً لعامين».

وأضاف هاينر أن بإمكانه تصور تجديد العقد مع «أحسن مهاجم في العالم»، مرة أخرى في الوقت المناسب.

ووصف هاينر ليفاندوفسكي، الذي أتم عامه الـ33، بأنه «ضمانة للأهداف» بالنسبة للنادي الألماني الحائز رقماً قياسياً من البطولات.

من ناحية أخرى، أعرب هاينر عن اعتقاده عدم وجود «حاجة ملحّة» إلى ضم لاعبين جدد، وذلك قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وقال: «لدينا قائمة ممتازة»، مشيراً إلى الأداء الجيد للفريق البافاري، وفوزه بكأس السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف على بوروسيا دورتموند.

في الوقت نفسه، قال هاينر إن النادي سيتابع السوق على نحو دقيق بطبيعة الحال، ورفض استبعاد إجراء تغييرات في قائمة الفريق في الصيف الحالي.

ويركز بايرن حالياً على تمديد عقدي اللاعبين الدوليين، جوشوا كيميش (الذي ينتهي عقده في 2023)، وليون جروتسكا (2022).

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