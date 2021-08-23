شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتقريب وجهات النظر بين كارتيرون وجنش عقب مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل عدد من المقربين من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، للحديث مع المدير الفني بشأن واقعة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الفريق، والذي استبعده كارتيرون من حساباته حتى نهاية الموسم عقب رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 32 بالدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وحاول بعض المقربين من كارتيرون تقريب وجهات النظر بين الحارس والمدير الفني، في محاولة للحصول على عفو من المدير الفني بشأن الحارس، وأكد كارتيرون للمقربين منه أنه سيعقد جلسة مع الحارس عقب مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش، الذي استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.