شكرا لقرائتكم خبر عن محامي لاعبي المقاصة: النادي لم يدفع مستحقات اللاعبين منذ 7 أشهر وتقدمنا بشكوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قطب، محامى هشام محمد ومحمد فتحى وعصام عبد المنصف وأحمد عبد العزيز مودى، لاعبى مصر المقاصة، أنه قام بعمل شكوى في اتحاد الكرة في النادى الفيومى؛ بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين منذ 7 أشهر.

وقال محامى لاعبى المقاصة، في مداخلة مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "تقدمنا بشكوى ضد النادى الفيومى بسبب المستحقات المتأخرة".

وأضاف محامى لاعبى المقاصة: "تقدمنا بشكوى في اتحاد الكرة ضد النادى الفيومى يوم 7 أغسطس الماضى وحضورنا اليوم للوقوف على ما وصلت إليه الشكوى في الاتحاد".

وتابع أحمد قطب: "نثق في اتحاد الكرة وننتظر القرار الرسمي، خاصة أن الموسم اقترب من نهايته، والنادى لم يدفع مستحقات اللاعبين منذ 7 أشهر، وهدفنا الحصول على المستحقات المتأخرة للاعبين ولا نسعى لفسخ التعاقد".

واختتم محامى لاعبى المقاصة: "موقف اللاعبين قوى خاصة أنهم يحضرون التدريبات ويشاركون في المباريات رغم عدم حصولهم على المستحقات خلال الفترة الماضية".