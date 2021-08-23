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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقف حارس مرمى لابنته "ليلى" في مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - داعب عمرو السولية، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابنته ليلى في مران الفريق الأحمر بالوقوف حارس مرمى لها في لقطة نالت استحسان وإعجاب الجماهير التى حضرت المران .
اكتفى الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدورى .
ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من مران الأهلى الجماعى اليوم، وفقًا للبرنامج الاستشفائى الذى ينفذه مع العديد من اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.
فيما قال الجهاز الطبى بالأهلى، إن حمدى فتحي، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان حمدى فتحى قد شارك فى مباراة المصرى ببطولة الدورى الممتاز، وخرج بين الشوطين ثم خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بإجهاد فى الخلفية.
ويستعد الأهلى لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 فى بطولة الدورى الممتاز.
وأدى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدنى خفيف، وأجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
ويدخل الأهلى مباراة الجونة وفى رصيده 72 نقطة، جمعها على مدار 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربى - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلى - الزمالك - إنبى - المصرى - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربى - أسوان - وادى دجلة - سيراميكا - إنبى - المصري».
وتعادل فى 9 مواجهات أمام «وادى دجلة - البنك الأهلى - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلى - الإسماعيلى - طلائع الجيش»، والخسارة فى مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.