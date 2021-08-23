شكرا لقرائتكم خبر عن المستبعدون من قائمة الزمالك أمام الإنتاج يتدربون صباح غد بملعب النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح غد الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

وانضم محمد عواد، حارس مرمى الفريق، على حساب محمود جنش الذي استبعده كارتيرون من القائمة، بعدما رفض الحارس الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا الأخيرة والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

في نفس السياق انتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.