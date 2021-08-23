شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.

القائمة ضمت كلا من:

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح

الدفاع.. محمد هاشم، مصطفى الزناري، محمد نصر، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد، عبد الله جمعة.

الوسط.. عمر الوحش، عماد حمدى، محمد عادل، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، أحمد مصطفي، محمد صادق، محمد الضرف، مصطفى فارس.

الهجوم.. شكري نجيب، مروان شوقي، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.