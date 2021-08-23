شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.
القائمة ضمت كلا من:
حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح
الدفاع.. محمد هاشم، مصطفى الزناري، محمد نصر، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد، عبد الله جمعة.
الوسط.. عمر الوحش، عماد حمدى، محمد عادل، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، أحمد مصطفي، محمد صادق، محمد الضرف، مصطفى فارس.
الهجوم.. شكري نجيب، مروان شوقي، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم في السادسة والنصف مساء على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري العام.
أبرز لقطات مران الإسماعيلى جاءت كالتالي:
ـ محاضرة فنية من الجهاز الفني للاعبين قيل المران.. وتدريبات تأهيلية للثلاثي أحمد أيمن، محمود البدري وإبراهيم حسن بالجري حول الملعب.
ـ تدريبات تأهيلية للثنائي أري بابل ومحمد صادق تحت إشراف إيهاب البوب عضو الجهاز الطبي.
ـ تدريبات بدنية للفريق تحت قيادة علي طه مدرب الأحمال.
ـ تدريبات تكتيكية وتدريبات كرة يد وتدريبات على العرضيات والكرات الثابتة.
ـ حديث مطول بعد المران بين مصطفى كمال مدرب حراس الفريق ومحمد مجدي حارس المرمى.
ـ حديث مطول للجهاز الفني مع محمد صبحي حارس وكابتن الفريق.
ـ حضر المران علي أبو جريشة وعماد سليمان.