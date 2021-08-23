شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 22 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 8 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها حصول نور الشربينى على بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، بالإضافة لإيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، 8 مباريات.
إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لسبه حكم مباراة الاتحاد
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى، 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لاعترضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.
قائمة الزمالك بدون جنش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يدخلون معسكر اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.
المصري يضع الرتوش الأخيرة في صفقة باسم مرسي
يضع مسئولو المصري البورسعيدي الرتوش الأخيرة في صفقة باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، لتدعيم هجوم الفريق الساحلي، بعد رحيل عمر كمال عبد الواحد للزمالك، وعدم قناعة على ماهر المدير الفني للفريق بالمستوى الفني للنيجيرى أوستن أموتو .
الأهلي يحتفي بعودة هداف الدوري للتدريبات الجماعية.. صور
احتفت صفحة الأهلي الرسمية عبر تويتر بعودة محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر وهداف الدوري، للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، اليوم الأحد، لأول مرة منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وكيل ميكيسونى يعرض ميكسر مدافع بوردو الفرنسى على الأهلى
كشف وكيل لويس ميكيسونى، مهاجم الأهلي الجديد المنضم من سيمبا التنزاني، عن تحضيره لعرض مدافع جديد على النادي الأهلي عند وصول المهاجم الموزمبيقي إلى القاهرة الجمعة المقبل للخضوع للكشف الطبي والإعلان رسميًا عن صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي.
نور الشربينى تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الـ3 فى تاريخها
توجت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.
طارق أبو العينين ينفى مفاوضات سيراميكا مع ديسابر
نفى طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا، الأنباء التى ترددت بشأن المفاوضات مع الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفنى الأسبق للإسماعيلى، مؤكداً أن هيثم شعبان مستمر مع سيراميكا ولا نية لرحيله خلال الفترة المقبلة، لأن الفريق يركز فيما تبقى من مباريات بالدورى العام الموسم الحالى.