شكرا لقرائتكم خبر عن رجال تنس طاولة الأهلي يواجهون فريق قطر في نهائي البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي فريق قطر القطري، في الثالثة عصر غد الإثنين، في نهائي البطولة العربية للأندية، والمقامة حاليا في الأردن.

ويسعى رجال «تنس طاولة الأهلي» للتتويج بالبطولة العربية، في ظل تفوق الفريق طوال مشوار البطولة، وتقديمه مستوى مميزًا في كل المباريات التي خاضها، تحت قيادة أشرف عبد الفتاح المدير الفني.

وتأهل رجال «تنس طاولة الأهلي» إلى نهائي البطولة بعد الفوز على سار البحريني اليوم الأحد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة جامعة عمان الأهلية بالأردن.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.

وفي الدور ربع النهائي تمكن رجال «تنس طاولة الأهلي» من الفوز على السليمانية العراقي، بنتيجة 3-0، ليصعد إلى الدور نصف النهائي ويفوز على سار البحريني بنتيجة 3-1.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

جدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تُوج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما فاز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.