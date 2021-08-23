شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير العدوي ولائحة الجبلاية وراء إيقاف كشري 8 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة سر العقوبة المغلظة التي وقعت على أحمد كشري، المدير الفني للإنتاج الحربي، بالإيقاف ثماني مباريات، مؤكدا أن تقرير الحكم واللائحة وراء العقوبة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": "تقرير أحمد العدوي حكم مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري أكد قيام احمد كشري بسب الحكم عقب طرده من المباراة، وكذلك عقب انتهاء المباراة أكثر من مرة، مما دفع الحكم لكتابة الواقعة في تقريره".

وأضاف المصدر: "لائحة اتحاد الكرة تنص علي الإيقاف ثماني مباريات لأي عنصر من عناصر اللعبة يقوم بسب الحكم".

وقرر اتحاد الكرة إيقاف أحمد كشري، المدير الفني للإنتاج الحربي، ثمانية مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه، بعد قيامه بسب الحكم أحمد العدوي حكم مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 عقب تعرضه للطرد وفقا لتقرير مراقب المباراة.

وتأكد هبوط الإنتاج الحربي لدوري القسم الثاني قبل مباراته مع الزمالك في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي بالجولة الـ33 لمسابقة الدوري.